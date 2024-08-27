Trabzonspor, St. Gallen maçı öncesi antrenman ve basın toplantısı programını duyurdu - Son Dakika
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Trabzonspor, St. Gallen maçı öncesi antrenman ve basın toplantısı programını duyurdu

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi antrenman ve basın toplantısı programı açıklandı. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Stefan Savic'in katılacağı basın toplantısı Papara Park'ta yapılacak. Trabzonspor'un son antrenmanı ise Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşecek.

27.08.2024 12:16
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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk edeceği müsabaka öncesi antrenman ve basın toplantısı programı duyuruldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Stefan Savic'in katılacağı basın toplantısı, karşılaşmanın oynanacağı Papara Park'ta 17.00'de yapılacak.

Trabzonspor, St. Gallen maçı öncesi son antrenmanına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de başlayacak ve idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.

St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen ve bir futbolcunun yer alacağı basın toplantısı da Papara Park'ta 19.15'te başlayacak.

Konuk ekip, 20.00'de başlayacak ve ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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