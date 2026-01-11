Trabzonspor\'dan Baştımar Aile Müzesi\'ne ziyaret

Trabzonspor Futbol A Takımı, Sürmene'de bulunan tarihi Baştımar Aile Müzesi'ni ziyaret etti.

Trabzonspor Futbol A Takımı, Sürmene'de bulunan ve iş insanı Alaattin Saral tarafından restore edilerek turizme kazandırılan Baştımar Aile Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarete Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcıları Taner Saral ve Kemal Ertürk, Teknik Direktör Fatih Tekke, A Takım futbolcuları ve teknik ekip, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da yer aldı

Müzede Baştımar Aile Müzesi Koordinatörü Adnan Ramoğlu tarafından kafileye koleksiyonlarda yer alan aile yaşamı, yöresel kültür ve tarihi objeler hakkında bilgiler verildi. Trabzonspor heyeti, incelemeleri sırasında müze bölümlerini gezerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Müze ziyareti sırasında değerlendirmede bulunan Asbaşkan Zeyyat Kafkas, tarihi dokusuyla korunarak bugün müze haline getirilen eser için emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirterek, "Önemli bir eser. Ben de öncelikle iş insanı Sayın Alaattin İlyas Saral'a teşekkür ediyorum. Osmanlı'nın tarihi, kültürü ve mimarisinin mirası olan bu eseri bugünlerde korumak ve aynı şekilde hiçbir ticari beklenti içinde olmadan müze olarak hizmete sunmak çok önemli bir hizmet. Bu eserin tarihi dokusunun korunması için belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Hepsinin emeği var" dedi.

Fatih Tekke: "Özellikle yeni nesle aktarılması çok önemli"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise bu tür eserlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurgulayarak, "Çok güzel olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Tarihle olan bağlarımızın kopmaması adına bence çok temel şeyler. Bunların özellikle yeni nesle aktarılması çok çok önemli. Büyüklerimiz, özellikle yeni neslimizi buraya getirip tarihte kimler bu bölgelerden buradan geçmiş ki bu toprakların çocuklarının ülkeye, çevresine ve insanlığa neler yaptığını bilmesi gerekiyor. Bununla da yaşaması gerekiyor. Emeği geçen herkese, belediye başkanımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Adnan Ramoğlu: "Karadeniz bölgesinde ilk"

Baştımar Aile Müzesi Koordinatörü Adnan Ramoğlu ise, "Bu konak 1840'lı yıllarda yapılmış günümüze kadar gelmiştir. İş insanı Alaattin Saral tarafından annesi bu konağın kızı olduğu için onun anısına insan biyografi müzesi olarak 6 ay içerisinde gece gündüz çalışarak tarihçelerle birlikte bugüne getirdik. Osmanlı döneminden arşivlerden alınan belge ve bilgilerle konağımızı hazırladık. İnsan odaklı bu müze Karadeniz Bölgesi'nde bir ilki teşkil ediyor. Çok değerli Trabzonspor'umuzun da burayı bugün ziyareti ile onore olduk" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - TRABZON