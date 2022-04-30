Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izliyor - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izliyor

30.04.2022 21:16
Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izliyor

Trabzonspor taraftarları, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Trabzonspor-Fraport Tav Antalyaspor maçını Avni Aker Millet Bahçesi'nde kurulan ekrandan izliyor.

Trabzonspor taraftarları, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Trabzonspor-Fraport Tav Antalyaspor maçını Avni Aker Millet Bahçesi'nde kurulan ekrandan izliyor.

Karşılaşmaya bilet bulamayan taraftarlar, Trabzonspor Kulübü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesinin girişimleriyle, Digiturk'ün karşılaşmayı dev ekranlardan ücretsiz yayınladığı Avni Aker Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

Oruçlarını açtıktan sonra alana toplanan yaklaşık 30 bin kişi, karşılaşmanın başlaması ile takımlarına destek verdi. Birçok taraftarın, çocuklarının da maçı rahat şekilde izleyebilmeleri için omuzlarında taşıdığı görüldü.

Taraftarlar, bordo-mavili takımın 3. dakikada Cornelius'un golü ile 1-0 öne geçmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Meşale yakarak tezahüratlarda bulunan taraftarlar, takımlarına destek oluyor.

Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izliyor
Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izliyor
Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izliyor
Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izliyor
Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izliyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izliyor - Son Dakika


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