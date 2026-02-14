Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Nefes kesen mücadele sonrası Papara Park'ta tribünlerden yükselen tezahüratlar dikkat çekti.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada sarı-lacivertliler sahadan 3-2'lik skorla ayrıldı. Zorlu deplasmandan 3 puan çıkaran Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bordo-mavili tribünlerden "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi. Taraftarlar hem alınan mağlubiyete hem de kulüp yönetimine tepki gösterdi. Karşılaşma sonrası yaşanan bu protesto, Trabzonspor camiasında hareketli günlerin habercisi olarak yorumlandı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor taraftarı maç biter bitmez çılgına döndü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (20)