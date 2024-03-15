Trabzonspor Taraftarları İstanbul\'da İftar Yemeğinde Buluştu

Trabzonspor taraftarları İstanbul'da düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.
Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneğinin organizasyonunda İstanbul'daki bir restoranda düzenlenen iftara, kulüp üyeleri, sanatçılar, iş insanları, basın mensupları ile taraftarlar katıldı.
Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, yaptığı açıklamada, dernek olarak yüzlerce öğrenciye destek olduklarını söyledi.
Öksüz, bordo-mavili kulübe her platformda destek olmaya devam edeceklerini belirterek, iftara katılanlara teşekkür etti.
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Eren Şafak, maçın zorluğuna rağmen takımın iyi bir performans sergilediğini ve birleştiğini belirtti. Ayrıca, milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ve ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.
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