Trabzonspor, Teklic ile Sözleşmeyi Feshetti

TRABZONSPOR, Hırvat oyuncu Tonio Teklic ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.

Trabzonspor, Hırvat orta saha oyuncusu Tonio Teklic'in sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. 2023-24 sezonu başında Hırvatistan'ın NK Varazdin kulübünden transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımda beklentilerin uzağında kaldı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic arasındaki 21.07.2023 başlangıç ve 30.06.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.

TRABZONSPOR FORMASIYLA 6 MAÇA ÇIKTI

Tonio Teklic, 2023-2024 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 6 maça çıktı. Gol veya asist katkısı yapamayan Hırvat oyuncu, sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük'e kiralandı. İstanbul ekibinde sadece 12 maçta süre alan Teklic, 2024-25 sezonunda da 1'inci Lig ekibi Erzurumspor'a kiralandı. Teklic Erzurumspor'da 4 gol 9 asist üreterek sezonu tamamladı.

Orta sahanın ofansif bölgesinde görev yapan Teklic, 2023 yazında 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.