Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İsmail Gökçek'i ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ALS MNH Derneği Başkanı olan bordo-mavili eski futbolcu İsmail Gökçek'i ziyaret etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı'nın, bordo-mavili takımın eski futbolcusu ve ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'i İstanbul'daki evinde ziyaret ettiği belirtildi.
Avcı'nın ziyaretin anısına İsmail Gökçek'e bordo-mavili forma hediye ettiği de aktarıldı.
Kaynak: AA
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