Abdullah Avcı: "Oyuncularım iki maçta da kazanmak için her şeyi denediler ama olmadı" - Son Dakika
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Abdullah Avcı: "Oyuncularım iki maçta da kazanmak için her şeyi denediler ama olmadı"

25.08.2022 01:15
Abdullah Avcı: "Oyuncularım iki maçta da kazanmak için her şeyi denediler ama olmadı"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhang maçının ardından, "Oyuncularım iki maçta da kazanmak için her şeyi denediler ama olmadı" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhang maçının ardından, "Oyuncularım iki maçta da kazanmak için her şeyi denediler ama olmadı" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda 2-1 mağlup olduğu FC Kopenhag'la sahasında 0-0 berabere kalarak gruplara kalma başarısı gösteremedi.

Karşılaşma sonrasında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İki ayaklı maçın ikincisini de tamamladık. İlk ve ikinci maçta hem oyun olarak hem rakip cezasına girme hem topa sahip olma hem attığın şut sayısı açısından oyunun tamamen kendi elimizde oynamamız önemliydi. Rakibe pozisyon vermedik. Oyuncu grubu her şeyi sonuna kadar denedi. Kazanıp bir üst tura Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda devam etmek istiyorduk. Hem oyun olarak hem konsantrasyon olarak rakipten üstündük. Bu seviyede girdiğin pozisyonları değerlendirmen gerekiyor, rakibi tebrik ediyorum. İki maçta da kazanmak için her şeyi denediler. Nem oranı çok yüksekti, futbolcularımızı çok zorladı. Oyun olarak kazanabileceğimiz turda elendik. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Rakibimizi tebrik ediyorum. 4 gün sonra oynayacağımız Galatasaray maçına zihinsel ve fiziksel olarak toparlanarak hazırlanacağız" diye konuştu. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: 'Oyuncularım iki maçta da kazanmak için her şeyi denediler ama olmadı' - Son Dakika

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