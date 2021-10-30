Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonu gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek liderliğini korudu. Bordo-Mavililer, yıldız futbolcusu Gervinho'yu sakatlığa kurban verdi. Başarılı futbolcu yüksek ihtimalle sezonu kapattı. Buruk sevinç Abdullah Avcı'ya karmaşık duygular yaşattı.

"DUYGUSAL ADAMIMDIR"

Tribünlere davet edilen Abdullah Avcı'nın gözyaşı döktüğü anlar dikkat çekti. Avcı bu anlar için, "Duygusal adamımdır. Bu yörenin insanıyım. Şehri, insanları samimiyetini seviyorum. Birbirimize iyi geldik. Çok güzel duygular yaşıyorum. İnşallah bu tarihe doğru izler bırakırım. Bir teknik adama, oyuncu grubuna yaşaması çok güzel duygular yaşatıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.