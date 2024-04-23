Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öğrencilerle buluştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öğrencilerle buluştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Yol-İş Sendikası Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Avcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı ve eğitim ve sağlık projelerine olan hassasiyetini vurguladı. Ziyarette Avcı, okul müdürüne takım imzalı forma hediye etti.

23.04.2024 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Yol-İş Sendikası Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Yol-İş Sendikası Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Burada öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılanan Avcı, gelen soruları da yanıtladı. Avcı, yaptığı açıklamada, "Benim en çok hassas olduğum, dikkat ettiğim özellikle eğitim ve sağlık ile ilgili bütün projelerde bulunmaya çalışıyorum. Bu güzel enerjiyle sizlerin karşısında olmaktan son derece mutluyum. Davetiniz için teşekkür ediyorum" ifadeleri kullandı.

Ziyarette Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Müdürü Zekeriya Abanozoğlu'na tüm takım imzalı Edin Vişça forması hediye edildi.

Müdür Abanozoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Teknik Direktör Avcı'ya teşekkür etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Abdullah Avcı, Trabzonspor, 15 Temmuz, Sendika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:59 Usta oyuncu Nihal Menzil zorlu çocukluk anılarını anlattı Usta oyuncu Nihal Menzil zorlu çocukluk anılarını anlattı
14:59 Kolombiya’da futbolcunun kafasına bıçak isabet etti Kolombiya'da futbolcunun kafasına bıçak isabet etti
13:34 Özgür Özel’den koltuğunu devrettiği minik Dora’ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler Özgür Özel'den koltuğunu devrettiği minik Dora'ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 15:22:39. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement