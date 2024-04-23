Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öğrencilerle buluştu

Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Yol-İş Sendikası Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Yol-İş Sendikası Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Burada öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılanan Avcı, gelen soruları da yanıtladı. Avcı, yaptığı açıklamada, "Benim en çok hassas olduğum, dikkat ettiğim özellikle eğitim ve sağlık ile ilgili bütün projelerde bulunmaya çalışıyorum. Bu güzel enerjiyle sizlerin karşısında olmaktan son derece mutluyum. Davetiniz için teşekkür ediyorum" ifadeleri kullandı.

Ziyarette Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Müdürü Zekeriya Abanozoğlu'na tüm takım imzalı Edin Vişça forması hediye edildi.

Müdür Abanozoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Teknik Direktör Avcı'ya teşekkür etti. - TRABZON