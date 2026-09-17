Trabzonspor, Thomas Reis için Papara Park'ta imza töreni düzenliyor

Trabzonspor, Thomas Reis için Papara Park'ta imza töreni düzenliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor Kulübü, Alman teknik direktör Thomas Reis için Papara Park'ta imza töreni düzenliyor. Kulüp Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın da katıldığı tören DHA Feed 2'den canlı yayınlanıyor.
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Alman teknik direktör Thomas Reis için Papara Park'ta düzenlenen imza törenine katılıyor DHA Feed 2'den CANLI yayındayız
Kaynak: DHA
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