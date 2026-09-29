Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde Samsunspor deplasmanı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavililer dinamik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.