Trabzonspor, Tim Jabol-Folcarelli ile Anlaştı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Tim Jabol-Folcarelli ile Anlaştı

Trabzonspor, Tim Jabol-Folcarelli ile Anlaştı

Trabzonspor, 2024-25 sezonu ara transfer döneminin bitimine saatler kala AC Ajaccio'dan Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli'yi transfer etti. Folcarelli, Trabzon'a gelerek Kulübün tarihinden bahsetti ve başarılı olmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

11.02.2025 20:07  Güncelleme: 20:11
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TRABZONSPOR, 2024-25 sezonu ara transfer döneminin bitimine saatler kala Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Ajaccio'nun Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli'yi Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor, 2024-25 ara transfer döneminin bitimine saatler kala Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Ajaccio takımının orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli ile anlaşma sağladı. Akşam saat 19.00'da özel bir uçakla Trabzon'a gelen Folcarelli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Uçaktan görebildiğim kadar çok güzel bir şehriniz var" dedi. Folcarelli, bordo-mavili kulübün daha önce de gündeminde olmasına rağmen bunun bazı sebeplerden dolayı gerçekleşmediğini dile getirdi.

Trabzonspor'un Türk futbol tarihinde çok büyük bir geçmişe sahip bir kulüp olduğunu söyleyen Folcarelli, "Kulübü bilen şehri bilen Fransa'da yaşayan bazı insanlardan bilgi aldım diyebilirim. Şu ana kadar aldığım bütün bilgiler pozitif yönde" ifadelerini kullandı.

Folcarelli, forma rekabeti konusunda ise, "Rekabet futbolun kendi içinde olan kendi yapısında olan bir şeydir. Hatta ilerlememize katkı sağlayacak bir şey olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Trabzonspor'daki hedefine yönelik bir soruya Folcarelli, "Trabzonspor'u ligde yükselebileceği kadar en yükseklere kadar çıkarabilmek için katkı koymak istiyorum. Bu şekilde böyle olması gerekiyor" şeklinde yanıt verdi.

Orta saha mevkiinde 8 numara bölgesinin yanı sıra 6 ve 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Martinik asıllı Fransız oyuncu Folcarelli 25 yaşında ve 1.86 boyunda. Güncel piyasa değeri 1 milyon 800 bin Euro olarak gösterilen Folcarelli'nin AC Ajaccio ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyordu. Folcarelli, Fransız ekibinde 50 maçta forma giyip 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Folcarelli Trabzonspor'da 26 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Tim Jabol-Folcarelli ile Anlaştı - Son Dakika

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