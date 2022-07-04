Trabzonspor, Trezeguet için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Trabzonspor, Trezeguet için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

04.07.2022 12:08

Trabzonspor, Trezeguet için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor, büyük çaba sarf ettiği Trezeguet transferinde mutlu sona ulaştı. Kasımpaşa formasıyla yıldızı parlayan ardından Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet, yeni sezonda bordo mavili formayı giyecek. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın profesyonel futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor, Trezeguet için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

BAŞAKŞEHİR'DE FORMA GİYDİ

Tam adı Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan Trezeguet olan yıldız kanat oyuncusu geçen sezon devre arasında Başakşehir'e kiralandı. Başakşehir formasıyla 13 maçta 6 gol 3 asist ile oynadı.

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Trezeguet için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Son Dakika
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