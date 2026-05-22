Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı 10. kez kazandı

22.05.2026 23:06
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenerek 5 yıllık hasretini sona erdirdi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, 10. kez kupayı kazandı.

Son 2 yılda finale çıkan ancak Beşiktaş'a ve Galatasaray'a karşı kupayı kazanamayan bordo-mavililer, bu sezon TÜMOSAN Konyaspor karşısında bu kez mutlu sona ulaştı.

Karadeniz ekibi, 18 kez final oynadığı kupada 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

5 sezonluk hasreti dindirdi

En son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarladı.

Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Corendon Alanyaspor karşısında kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Fatih Tekke ile ikinci finalde kupa başarısı

Trabzonspor, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçının ardından göreve gelen teknik direktörü Fatih Tekke ile ikinci sezonunda ikinci kupa mücadelesinde başarıya ulaştı.

Trabzonspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025'te gerçekleştirilen imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını elde etti.

Karadeniz ekibi, geçen sezon Fatih Tekke yönetiminde Gaziantep'te oynanan final mücadelesinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Doğan dönemindeki ilk kupa

Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde de ikinci kez kupada final oynarken ilk kupasını elde etti.

Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 26 Mart 2023'te seçildiği kulüp başkanlığında ilk kupa sevincini yaşadı.

Konyaspor ile ilk final

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ile ilk kez karşılaştığı finalde mutlu sona ulaşan taraf oldu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'daki karşılaşmayı Trabzonspor 3-1, Konya'daki karşılaşmayı ise ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

