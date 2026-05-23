Trabzonspor Türkiye Kupası'nı Kazandı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalya'da Corendon Airlines Park Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, 18. ve 79'uncu dakikalarda Paul Onuachu'nun attığı gollerle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, 64. Ziraat Türkiye Kupası'nı kupayı müzesine kaldırırken, maçı statta takip eden taraftarlar da bitiş düğünün ardından tezahüratlar eşliğinde Türkiye Kupası zaferini kutladı.

Bordo-mavili taraftarlar, stat etrafında araçlarla konvoy yaparken bazıları da gruplar halinde horon oynadı. - ANTALYA