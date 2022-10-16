Beşiktaş tribününden Valerien Ismael'e olay tezahürat: Uyuma, değişiklik yapsana - Son Dakika
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Beşiktaş tribününden Valerien Ismael'e olay tezahürat: Uyuma, değişiklik yapsana

16.10.2022 21:40

Trabzonspor'u sahasında ağırlayan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Valerien Ismael'e tepki gösterdi. 66. dakikaya 2-1 geriye düşen Beşiktaş'ta tribünler hep bir ağızdan, "Ismael uyuma, değişiklik yapsana!" tezahüratında bulundu.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği maçta ilk yarı nefes keserken, bordo-mavililer soyunma odasına 2-1 üstünlükle gitti. İkinci yarıda ilerleyen dakikalarda siyah-beyazlıların skoru lehine çevirememesi tribünleri sinirlendirdi.

ETKİSİZ OYUN TARAFTARI ÇILDIRTTI

Karşılaşmanın ilk yarısında sahada etkili olan Trabzonspor, Maxi Gomez ve Trezeguet ile goller bulurken, Beşiktaş'ın tek sayısı Larsen'in kendi kalesine attığı golle geldi. İkinci yarıya da etkisiz başlayan siyah-beyazlılarda tribünler teknik direktör Valerien Ismael'e tepki gösterdi.

"ISMAEL UYUMA, DEĞİŞİKLİK YAPSANA"

66. dakikaya 2-1 geride giren Beşiktaş'ta etkisiz oyun siyah-beyazlı tribünleri adeta çılgına çevirdi. Taraftarlar, Valerien Ismael'i hedef aldığı tezahüratında hep bir ağızdan, "Ismael uyuma, değişiklik yapsana!" dedi.

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Son Dakika Spor Beşiktaş tribününden Valerien Ismael'e olay tezahürat: Uyuma, değişiklik yapsana - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş tribününden Valerien Ismael'e olay tezahürat: Uyuma, değişiklik yapsana - Son Dakika
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