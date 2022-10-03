Trabzonspor'u zirvede tutan geri dönüşler - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'u zirvede tutan geri dönüşler

03.10.2022 11:04
Trabzonspor'u zirvede tutan geri dönüşler

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de önemli geri dönüşlere imza atarak zirveye tutunmasını bildi.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de önemli geri dönüşlere imza atarak zirveye tutunmasını bildi. Bordo-mavililer, Gaziantep FK ve Kayserispor maçlarında bu şekilde 6 puanı cebine koydu.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, sezona sancılı başlamıştı. Kadroda yaşanan kabuk değişiminin sıkıntılarını yaşayan Karadeniz ekibi, son haftalarda Avrupa'nın ardından ligde de galibiyetlerine devam ediyor. Bordo-mavililer, Gaziantep FK müsabakasından sonra lige verilen milli aranın ardından Kayserispor karşısında da yeni bir geri dönüşe imza attı.

Geçtiğimiz sezon geriye düştüğü maçları kazanmasıyla ön plana çıkan Trabzonspor, bu sezon da aynı duruşu Gaziantep FK ve Kayserispor karışışında sergiledi. Karadeniz temsilcisi, bu sezon ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 16 puan toplayan bordo-mavililer, söz konusu puanların 6'sını geri dönüşler sayesinde elde etti.

Üst basamaklara doğru tırmanışını sürdüren Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon ise 15 maçta geriden gelip 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi almıştı. - TRABZON

YORUMLAR
500
Trabzonspor'u zirvede tutan geri dönüşler Trabzonspor'u zirvede tutan geri dönüşler Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarına başladı Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarına başladı
Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'u zirvede tutan geri dönüşler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:09 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan Icardi açıklaması: Ailesel problemi nedeniyle Arjantin'e gitti
12:58 Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan Kerem'e son uyarı! Barış Alper formayı alabilir
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Katılım Bankası' isminin 'Katılım Finans Kurumu' şeklinde değiştirilmesi gerekiyor
12:39 Müzisyen Onur Şener'i öldüren 3 katil zanlısı, adliyeye sevk edildi
12:40 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli Biyolog Svante Paabo kazandı
12:37 Şehidin vasiyeti için LÖSEV'e yaptığı bağışı paylaşan Şahan Gökbakar'a eleştiri yağdı
12:32 Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Tüzün, eşini öldürüp intihar etti
12:22 Memur ve emeklinin beklediği haber! Maaşları gelecek 3 ayın enflasyon farkı belirleyecek
12:16 20 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde toplanan parayı saymak saatler sürdü
12:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı metro hattına İBB tabelası asıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 13:43:19. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'u zirvede tutan geri dönüşler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement