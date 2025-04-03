Trabzonspor U19 Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor U19 Takımı Yarı Finale Yükseldi

Trabzonspor U19 Takımı Yarı Finale Yükseldi

Başkan Doğan, U19 takımının Inter'i yenerek yarı finale çıktığını ve gurur duyduğunu belirtti.

03.04.2025 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Inter'i mağlup ederek UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen U19 takımının performansının tüm bordo-mavili camiayı gururlandırdığını söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, UEFA Gençlik Ligi'nde Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale çıkan U19 takımının gösterdiği performans hakkında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un altyapıya verdiği önemin bir kez daha sahada kanıtlandığını belirten Doğan, "U19 takımımızın UEFA Gençlik Ligi'nde sergilediği cesur ve kendine yakışır performans, hepimizi gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen tüm gençlerimizi, teknik ekibimizi ve kulüp çalışanlarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Altyapının kulüp felsefesindeki yerini de değerlendiren Başkan Doğan, "Trabzonspor için altyapı bir seçenek değil, karakter meselesidir. U19 takımımız yalnızca genç yeteneklerin buluştuğu bir ekip değil, kulübümüzün geleceğe bakış açısının en güçlü yansımasıdır. UEFA Gençlik Ligi'nde Juventus, Atalanta ve Inter gibi devlere karşı alınan galibiyetler, sahaya inanarak, çalışarak ve korkusuzca çıktıklarında neler başarabileceklerini herkese kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan, Türk futbolunun genç oyunculara daha fazla şans tanıması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu turnuva, Türk futbolunun geleceğini düşünen herkes için bir ders niteliğinde. Avrupa'nın en büyük kulüpleri gençlerine güveniyor, onlara büyük sahnelerin kapısını açıyor. Bizde ise genç yetenekler hala yeterince şans bulamıyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Trabzonspor, bu değişimin öncüsü olmaya kararlı ve bu turnuva, doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır" şeklinde konuştu.

Türk futbolunun geleceğiyle ilgili mesajlar da veren bordo-mavili kulübün başkanı, "Futbolda gerçek devrimler, kağıt üstünde değil, sahada yapılır. Trabzonspor olarak bu devrimi çoktan başlattığımızı herkese ispatlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz" cümlelerine yer verdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Politika, Gençlik, trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor U19 Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Myanmar’a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı Myanmar'a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi
TRT, Aybüke Pusat’ın ardından Boran Kuzum’la da yolları ayırdı TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı
Mourinho’dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır Mourinho'dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır
Bodrum FK’yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz
16 yaşındaki kızı vurup intihar etti 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti
Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı
Bir ilçe diken üstünde Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

14:25 Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
13:44 Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı
13:25 Bir ilçe diken üstünde Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda
13:17 Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim
10:47 ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
21:29 Hakemi VAR uyardı İşte Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı
21:01 Kadıköy’de Icardi ve Okan Buruk’a olay gönderme Kadıköy'de Icardi ve Okan Buruk'a olay gönderme
20:56 Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı
20:43 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti
20:39 Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz
20:28 Bodrum FK’yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
20:16 Mourinho’dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır Mourinho'dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır
20:11 TRT, Aybüke Pusat’ın ardından Boran Kuzum’la da yolları ayırdı TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı
20:07 Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi
19:56 Myanmar’a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı Myanmar'a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 15:10:06. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor U19 Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement