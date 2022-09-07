Trabzonspor, Macaristan'a gitti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Ferencvaros ile oynayacağı maçın son antrenmanı Budapeşte'de yapacak. Yerel saatle 20.00'de (TSİ 21.00) müsabakanın oynanacağı Groupama Arena'da son taktik çalışmasını gerçekleştirecek olan bordo-mavililer maç saatini beklemeye başlayacak. Antrenman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Anastasios Bakasetas yerel saatle 19.30'da (TSİ 20.30) basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. - TRABZON

Kaynak: İHA

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