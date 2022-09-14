Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı

14.09.2022 19:54
Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın konuk edeceği Kızılyıldız, maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın konuk edeceği Kızılyıldız, maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer, ısınmanın ardından taktik çalışması yaptı.

Antrenmana, sakatlıkları devam eden Serkan Asan, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Bruno Peres ile sağ ayak baş parmağında ödem oluşan Jean-Philippe Gbamin ile Trezeguet katılmadı.

Trabzonspor ile Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız arasında yarın saat 19.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçını Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

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Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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