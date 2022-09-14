Antrenmana, sakatlıkları devam eden Serkan Asan, Edin Visca , Dorukhan Toköz , Hüseyin Türkmen ve Bruno Peres ile sağ ayak baş parmağında ödem oluşan Jean-Philippe Gbamin ile Trezeguet katılmadı.

Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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