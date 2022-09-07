Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı

07.09.2022 22:06
Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacağı H Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacağı H Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, maçın oynanacağı Groupama Arena'da basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi.

Kafileyle birlikte Macaristan'a gelen kaleci Uğurcan Çakır, takımın antrenmanından hemen önce bireysel olarak kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenman başında futbolculara saha ortasında bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından bordo-mavili takımın teknik adamı, Yusuf Yazıcı ile bir süre görüştü.

Daha sonra başlayan antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünde oyuncular, ısınma ve pas çalışması yaptı.

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Ferencvaros-Trabzonspor maçına doğru Ferencvaros-Trabzonspor maçına doğru
Kaynak: AA

Trabzonspor, Macaristan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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