Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin St. Gallen takımıyla karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin St. Gallen takımıyla karşılaşacak

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi\'nde İsviçre\'nin St. Gallen takımıyla karşılaşacak

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre'nin St. Gallen takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Bugüne kadar Avrupa kupalarında 153 maça çıkan Trabzonspor, 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 60 yenilgi elde etti. UEFA Konferans Ligi'nde ise 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

21.08.2024 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre'nin St. Gallen takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa sahnesinde 154. kez boy gösterecek. Karadeniz ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 153 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 60 yenilgi elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovakya'nın Ruzemberok takımını eleyerek bir üst tura yükselen Trabzonspor, 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile karşılaştı. Ancak Avusturya ekibine 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup olan bordo-mavililer, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde bugüne kadar oynadığı 6 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunda Norveç temsilcisi Molde'yi turnuva dışına itmiş, ancak İtalya temsilcisi Roma'ya iki maçta da mağlup olarak elenmişti. 2022-23 sezonunda ise İsviçre'nin Basel takımıyla karşılaşan Trabzonspor, sahasındaki 1-0'lık galibiyete rağmen deplasmanda 2-0 kaybederek turnuvaya veda etmişti.

St. Gallen ile oynanacak olan karşılaşma, Kybunpark (AFG Arena) Stadı'nda saat 22: 00'de başlayacak ve Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Miguel Nogueira tarafından yönetilecek. Nogueira'nın yardımcılıklarını ise Pedro Martins ve Paulo Bras üstlenecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Konferans, İsviçre, trabzon, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin St. Gallen takımıyla karşılaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
13:46 İsrail’de zorunlu askerlik ayaklanması Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor İsrail'de zorunlu askerlik ayaklanması! Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
21:16 Galatasaraylılardan tepki yağıyor İşte Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtları Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları
20:46 Geriye bir tek kilim kaldı CHP’li Döşemealtı Belediye Başkanı’nın makam odasına haciz Geriye bir tek kilim kaldı! CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:22 CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 14:44:00. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin St. Gallen takımıyla karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement