Trabzonspor, Kopenhag ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Kopenhag ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı

21.08.2022 22:30
Trabzonspor, Kopenhag ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında 24 Ağustos Çarşamba günü sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında FC Kopenhag ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına moralsiz başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasından deplasmanda Antalyaspor karşısında 5-2'lık şok skor elde eden Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Lig'i Play-Off Turu rövanş maçında sahasında konuk edeceği FC Kopenhag maçı hazırlıklarına moralsiz başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dinamik ısınma ile başladıkları antrenmanı koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman 5'e 2, dayanıklılık çalışması ve çift kale maç ile sona erdi.

Yarını izinli olarak geçirecek Trabzonspor, FC Kopenhag maçı hazırlıklarını salı günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak - TRABZON

YORUMLAR
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Haji Wright kaldığı yerden devam ediyor Haji Wright kaldığı yerden devam ediyor Trabzonspor'un savunma ayarları bozuldu Trabzonspor'un savunma ayarları bozuldu
Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Kopenhag ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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