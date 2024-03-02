Trabzonspor'un 55. Seçimli Divan Olağan Genel Kurulu Başladı - Son Dakika
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Trabzonspor'un 55. Seçimli Divan Olağan Genel Kurulu Başladı

Trabzonspor\'un 55. Seçimli Divan Olağan Genel Kurulu Başladı

Trabzonspor'un 55. Seçimli Divan Olağan Genel Kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Divan başkanlığına Hakan Orhan seçildi. Genel kurula Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Şenol Güneş de katıldı. Ali Sürmen, veda konuşması yaparak Ertuğrul Doğan'a teşekkür etti. Başkan adayları da konuşmalarını yaptıktan sonra oy verme işlemi başladı.

02.03.2024 13:24
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Trabzonspor'un 55. seçimli Divan Olağan Genel Kurulu başladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 10.00'da başlayan Trabzonspor'un 55. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nu yönetmesi için divan başkanlığına Hakan Orhan oy birliği ile seçildi. Genel kurula Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Teknik Direktör Şenol Güneş'in de katıldığı gözlendi. Divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mevcut yönetim kurulunun faaliyet raporu okundu.

Ali Sürmen: "Benim veda günüm"

Daha sonra söz alan Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yapılan genel kurulun aynı zamanda kendisi için veda günü olduğunu belirterek, "Trabzonspor şampiyon olduktan sonra ciddi sıkınlar yaşadı. Mali sorunlar yaşadı. İcracıların kapıya dayanmaya hazırlandığı dönemde sorumluluğu üzerine alan şahsi ve sponsorluk anlaşmaları yapan Ertuğrul Doğan'a da teşekkür ediyorum. Yaşanmışlıklarla ders alarak yoluna devam etmesini tavsiye ediyorum. TFF'de birçok arkadaşımız görev aldı ama görevli olduğu dönemde onun kadar elini taşın altına koyan isim görmedim. Türk futbolunda adaletin sağlanması için büyük bir emek veren Mustafa Hacıkerimoğlu. Maalesef Fenerbahçeliler istedi diye onlarla birlikte hareket edenleri de yadırgıyorum" ifadelerini kullandı.

Neden aday olmadığını daha önce açıkladığını belirten Sürmen, "Buranın kaybedeni olmaz bir tercih yapılıyor. Küsüp, darılarak başka yerlere gitmemektir önemli olan. Trabzonspor için çalışmaktır kendiniz için değil. Benim aday olmamamda düşündüğüm en büyük etken budur. Aday değilim diyorsak bu camia içindir. Ben yönetici olacağım kibrine katılmamak gerekiyor. Ben bu kongrede yönetmeye değil, yönetilmeye talip oldum. Kim seçilirse seçilsin onun emrindeyim. Trabzonspor'un emrindeyim" dedi.

Ertuğrul Doğan: "Divan Kurulu üyeleri yön gösterici olacaklardır"

Sürmen'in konuşmasının ardından kürsüye gelen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hizmetlerinden ötürü Ali Sürmen'e plaket verdi. Doğan, Trabzonspor Divan Kurulu'nun akil insanlardan oluştuğunu belirterek her bir üyesinin görüşlerinin kendilerini için önemli olduğunu ve yön gösterici olacağını söyledi.

Başkan adayları tek tek söz aldı

Genel kurul üyelerinin dilek ve temennilerinin ardından başkan adaylarından ilk söz alan isim Emin Kahraman oldu. Kahraman, Trabzonspor'da uzun yıllar yöneticilik yaptığını hatırlatarak, "Trabzonspor davet ettiği zaman hiçbir zaman görevden kaçmadım. Buradan bana bir şans çıkarsa en iyi hizmetleri yapmaya talibim. Yönetime sunulmak üzere durum tespit çalışma projelerimiz var. Daha aktif bir divan kuruluna her zamankinden daha çok ihtiyaç var" derken, diğer adayı Hayrettin Hacısalihoğlu ise, "Trabzonspor Kulübü'ne uzun yıllar hizmet ettim. Bunca yılın tecrübesi ile divan başkanı olarak hizmet vermek istiyoruz. Ben Trabzonspor'u hiç bir zaman uzaktan sevmemiş bir kardeşinizim. Hayatım boyunca yaşadığım heyecanın kaynağında hep Trabzonspor olmuştur. Ben işime gelen işi yapmadım sadece Trabzonspor'un işine gelen işleri yaptım. Bizler hiç bir zaman bir birimize rakip değiliz. Bizlerin rakibi haksızlığı kendine hak edinmiş kulüplerdir. Bizler tüzüğün bize verdiği yetkileri çok iyi biliyoruz ve bunun dışına çıkmayacağımızın sözünü veriyorum. Bizim amacımız birlik ve beraberliği arttırmaktır" açıklamasında bulundu.

Başkan adaylarından son sözü alan Mahmut Ören de, "Bugüne kadar Trabzonspor'a bütün alanlarda hiçbir beklenti olmadan hizmet etmeye çalıştım. En büyük hedefimiz birlik ve beraberliğin sağlanması adına çalışacağız. Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak üyelerin ayrışımına asla yol açmayacağız, birleştirici olacağız. Yönetime katkı sağlayacak tavsiyelerde bulunacağız" diye konuştu.

Oy verme işlemi başladı

Başkan adaylarının konuşmasının ardından oy verme işlemine geçildi. Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi saat 16.00'ya kadar devam edecek. 2 bin 90 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un 55. Seçimli Divan Olağan Genel Kurulu Başladı - Son Dakika

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