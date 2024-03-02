Trabzonspor'un 55. seçimli Divan Olağan Genel Kurulu başladı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 10.00'da başlayan Trabzonspor'un 55. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nu yönetmesi için divan başkanlığına Hakan Orhan oy birliği ile seçildi. Genel kurula Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Teknik Direktör Şenol Güneş'in de katıldığı gözlendi. Divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mevcut yönetim kurulunun faaliyet raporu okundu.
Ali Sürmen: "Benim veda günüm"
Daha sonra söz alan Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yapılan genel kurulun aynı zamanda kendisi için veda günü olduğunu belirterek, "Trabzonspor şampiyon olduktan sonra ciddi sıkınlar yaşadı. Mali sorunlar yaşadı. İcracıların kapıya dayanmaya hazırlandığı dönemde sorumluluğu üzerine alan şahsi ve sponsorluk anlaşmaları yapan Ertuğrul Doğan'a da teşekkür ediyorum. Yaşanmışlıklarla ders alarak yoluna devam etmesini tavsiye ediyorum. TFF'de birçok arkadaşımız görev aldı ama görevli olduğu dönemde onun kadar elini taşın altına koyan isim görmedim. Türk futbolunda adaletin sağlanması için büyük bir emek veren Mustafa Hacıkerimoğlu. Maalesef Fenerbahçeliler istedi diye onlarla birlikte hareket edenleri de yadırgıyorum" ifadelerini kullandı.
Neden aday olmadığını daha önce açıkladığını belirten Sürmen, "Buranın kaybedeni olmaz bir tercih yapılıyor. Küsüp, darılarak başka yerlere gitmemektir önemli olan. Trabzonspor için çalışmaktır kendiniz için değil. Benim aday olmamamda düşündüğüm en büyük etken budur. Aday değilim diyorsak bu camia içindir. Ben yönetici olacağım kibrine katılmamak gerekiyor. Ben bu kongrede yönetmeye değil, yönetilmeye talip oldum. Kim seçilirse seçilsin onun emrindeyim. Trabzonspor'un emrindeyim" dedi.
Ertuğrul Doğan: "Divan Kurulu üyeleri yön gösterici olacaklardır"
Sürmen'in konuşmasının ardından kürsüye gelen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hizmetlerinden ötürü Ali Sürmen'e plaket verdi. Doğan, Trabzonspor Divan Kurulu'nun akil insanlardan oluştuğunu belirterek her bir üyesinin görüşlerinin kendilerini için önemli olduğunu ve yön gösterici olacağını söyledi.
Başkan adayları tek tek söz aldı
Genel kurul üyelerinin dilek ve temennilerinin ardından başkan adaylarından ilk söz alan isim Emin Kahraman oldu. Kahraman, Trabzonspor'da uzun yıllar yöneticilik yaptığını hatırlatarak, "Trabzonspor davet ettiği zaman hiçbir zaman görevden kaçmadım. Buradan bana bir şans çıkarsa en iyi hizmetleri yapmaya talibim. Yönetime sunulmak üzere durum tespit çalışma projelerimiz var. Daha aktif bir divan kuruluna her zamankinden daha çok ihtiyaç var" derken, diğer adayı Hayrettin Hacısalihoğlu ise, "Trabzonspor Kulübü'ne uzun yıllar hizmet ettim. Bunca yılın tecrübesi ile divan başkanı olarak hizmet vermek istiyoruz. Ben Trabzonspor'u hiç bir zaman uzaktan sevmemiş bir kardeşinizim. Hayatım boyunca yaşadığım heyecanın kaynağında hep Trabzonspor olmuştur. Ben işime gelen işi yapmadım sadece Trabzonspor'un işine gelen işleri yaptım. Bizler hiç bir zaman bir birimize rakip değiliz. Bizlerin rakibi haksızlığı kendine hak edinmiş kulüplerdir. Bizler tüzüğün bize verdiği yetkileri çok iyi biliyoruz ve bunun dışına çıkmayacağımızın sözünü veriyorum. Bizim amacımız birlik ve beraberliği arttırmaktır" açıklamasında bulundu.
Başkan adaylarından son sözü alan Mahmut Ören de, "Bugüne kadar Trabzonspor'a bütün alanlarda hiçbir beklenti olmadan hizmet etmeye çalıştım. En büyük hedefimiz birlik ve beraberliğin sağlanması adına çalışacağız. Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak üyelerin ayrışımına asla yol açmayacağız, birleştirici olacağız. Yönetime katkı sağlayacak tavsiyelerde bulunacağız" diye konuştu.
Oy verme işlemi başladı
Başkan adaylarının konuşmasının ardından oy verme işlemine geçildi. Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi saat 16.00'ya kadar devam edecek. 2 bin 90 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. - TRABZON
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un 55. Seçimli Divan Olağan Genel Kurulu Başladı - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Tesisler Arası Voleybol Turnuvası Ödül Töreni'ne katılarak dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti. Turnuvada kadınlar kategorisinde Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi birinci, erkekler kategorisinde ise Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi birinci oldu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Tesisler Arası Voleybol Turnuvası Ödül Töreni'ne katılarak dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti. Turnuva, 9 kadın ve 7 erkek takımın mücadelesiyle gerçekleşti.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde doktor adayı öğrenciler gerçekleştirilen aktiviteler ile derslerine motive oluyor.
Bolu'da Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında bürokratlar ile gazeteciler arasında halı saha futbol maçı yapıldı. Takımlar, sahaya 'Geleceğimiz Vergilerle Güvende' pankartıyla çıktı. Karşılaşma, gazetecilerin 9-5'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ayrıca Bolu'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında YEDAM'dan hizmet alanların yaptığı eserler sergilendi.
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası yarı final yarışlarıyla devam ediyor. Yarışlarda sporcular, finallere kalabilmek için kıyasıya mücadele veriyor. Yarışlara Fenerbahçe, Galatasaray, İzmir Kürek, İstanbul Kürek, TSK Spor Gücü, Kocaeli Sümerspor, Altınboynuz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Adana Yelken İhtisas, Boğaziçi Üniversitesi, Şişecam Spor Kulübü katılıyor. Şampiyona yarın final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.
FIBA'nın açıkladığı yeni dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 444,7 puanla 24. sıradaki yerini korudu. Sıralamada ilk 3 sıra değişmezken, ABD birinci, İspanya ikinci ve Almanya üçüncü sırada yer aldı.
Yalova İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen törenle köylerde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı. Programda konuşan yetkililer, amatör sporun gelişmesi ve başarıları için destek verdiklerini belirtti.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) gündeme getirdiği futbolda mavi kart uygulamasına karşı olduğunu ve böyle bir şeyin gündemlerinde olmadığını belirtti. Infantino, mavi kartın asla olmayacağını söyledi ve FIFA'nın IFAB'da söz sahibi olduğunu vurguladı. Mavi kart uygulaması önerisi IFAB tarafından ortaya atılmıştı ancak Infantino'nun açıklaması sonrasında bu öneriden vazgeçilmesi muhtemel. Ayrıca toplantıda video yardımcı hakem (VAR) konusu da ele alınacak ve VAR uygulamasının futbol için vazgeçilmez olduğunu belirten Infantino, VAR'ın ilerlemeye devam edeceğini söyledi.
Eskişehir'de düzenlenecek olan B2-B3 Futsal 1. Lig 1. devre müsabakalarının fikstürü çekildi. Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, organizasyona katılan takımlara teşekkür etti ve müsabakaların Fair-Play ruhu içinde geçmesini temenni etti.
Portekiz futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli rekabeti olan Porto-Benfica derbisi yarın saat 23.30'da oynanacak. Lider Benfica, deplasmanda ezeli rakibi Porto'yu yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Porto ise taraftarıyla bütünleşerek şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koymak istiyor. Maç, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak.
AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret ederek spor ve tesisleşme ile ilgili bilgi aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?