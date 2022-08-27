Trabzonspor'un son transferi Naci Ünüvar yarın imza için geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'un son transferi Naci Ünüvar yarın imza için geliyor

27.08.2022 14:25
Trabzonspor'un son transferi Naci Ünüvar yarın imza için geliyor

Trabzonspor'un Ajax'tan transfer ettiği Naci Ünüvar, resmi sözleşme imzalamak için yarın kente gelecek.

Trabzonspor'un Ajax'tan transfer ettiği Naci Ünüvar, resmi sözleşme imzalamak için yarın kente gelecek.

Bordo-mavililer, uzun süredir transfer listesinde olan Ajaxlı genç oyuncu Naci Ünüvar'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonunda uzlaşı sağlanamayan oyuncu, Temmuz ayında Ajax ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı. Sol kanat ve 10 numara oynayabilen golcü oyuncu, yarın sabah 07.40'ta Trabzon'da olacak.Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın akşam oynanacak Galatasaray maçı öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşecek olan oyuncu, karşılaşmayı tribünlerden takip edecek.


YORUMLAR
500
Trabzonspor ile Galatasaray 134. randevuda Trabzonspor ile Galatasaray 134. randevuda Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 134. randevu Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 134. randevu
Kaynak: DHA

Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un son transferi Naci Ünüvar yarın imza için geliyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:03 Oyuncu Elçin Sangu, "Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar
14:03 Trabzonspor, Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı!
13:55 Yorumcu Gürcan Bilgiç'ten canlı yayında skandal gaf: Ermeni takımı değil mi o?
13:36 Beni Unutma dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, yaşamını yitirdi
13:14 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'na katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'i mağlup etti
12:50 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu güzel haberi verdi: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kasım ayında bitecek
12:50 Ankara'da feci kaza! Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti
12:46 Bakan Kurum'dan "Kanal İstanbul Projesi iptal mi edildi?" sorusuna jet cevap: İmar planları yürürlükte
12:16 Tuğba Ekinci, tutuklanan Gülşen'in tahliyesi için sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bebesi var
11:54 Dışişleri Bakanlığı, Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi: Sömürgeci geçmişinizle yüzleşin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 14:25:14. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un son transferi Naci Ünüvar yarın imza için geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement