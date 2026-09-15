Trabzonspor'un anlaştığı Thomas Reis Trabzon'a geldi, taraftarlar çiçekle karşıladı
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Thomas Reis, Bulgaristan'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na geldi. Taraftarların çiçekle karşıladığı Reis'e bordo-mavili kaşkol takıldı ve üçlü çektirdi.
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Thomas Reis, Trabzon'a geldi.
Bulgaristan'dan havalanan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Reis, taraftarlar tarafından çiçekle karşılandı.
Bordo-mavili kaşkol takılan Alman teknik adam, taraftarların isteği üzerine üçlü çektirdi.
Reis, daha sonra taraftarların sevgi gösterileri altında kulüp aracına binerek havalimanından ayrıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un anlaştığı Thomas Reis Trabzon'a geldi, taraftarlar çiçekle karşıladı - Son Dakika
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