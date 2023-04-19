Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın görevlerini bırakmasının ardından Trabzonspor, teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı. Nenad Bjelica'yı göreve getiren bordo-mavililer, hocanın tanıtım fotoğrafında yer verdiği detayla Fenerbahçe taraftarını kızdırdı.
Nenad Bjelica'nın tanıtım fotoğrafında bordo-mavili kulüp, Trabzonspor'u 2010-2011 sezonu şampiyonu olarak gösterdi. Bu paylaşım Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. Bilindiği üzere o sezon Fenerbahçe'nin şampiyonluğu tescillenirken, sözde şike davası sebebiyle 2010-2011 sezonunu 2. bitiren Trabzonspor, şampiyonunun kendileri olduğunu savunuyor.
20 Ağustos 1971 tarihinde Osijek, Hırvatistan'da doğan Bjelica, aynı zamanda eski bir futbolcu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 2018-20 sezonlarında Dinamo Zagreb, 2014-15 sezonunda Spezia Calcio, 2016-18 sezonunda Lech Poznan, 2010-13 sezonlarında Wolfsberger ve son olarak Osijek'in menajerliği ve çalıştırıcılığını yaptı. Nenad Bjelica, 2019-2020 sezonunda 2.20 puan ortalaması yakalamış ve birçok kulübün dikkatini çekti. Bjelica, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un Bjelica ile ilgili paylaşımında sürpriz detay! Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti - Son Dakika