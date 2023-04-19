Trabzonspor'un Bjelica ile ilgili paylaşımında sürpriz detay! Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti

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Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın görevlerini bırakmasının ardından Trabzonspor, teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı. Nenad Bjelica'yı göreve getiren bordo-mavililer, hocanın tanıtım fotoğrafında yer verdiği detayla Fenerbahçe taraftarını kızdırdı.

FENERBAHÇE TARAFTARINI KIZDIRAN FOTOĞRAF

Nenad Bjelica'nın tanıtım fotoğrafında bordo-mavili kulüp, Trabzonspor'u 2010-2011 sezonu şampiyonu olarak gösterdi. Bu paylaşım Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. Bilindiği üzere o sezon Fenerbahçe'nin şampiyonluğu tescillenirken, sözde şike davası sebebiyle 2010-2011 sezonunu 2. bitiren Trabzonspor, şampiyonunun kendileri olduğunu savunuyor.

NENAD BJELICA KİMDİR?

20 Ağustos 1971 tarihinde Osijek, Hırvatistan'da doğan Bjelica, aynı zamanda eski bir futbolcu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 2018-20 sezonlarında Dinamo Zagreb, 2014-15 sezonunda Spezia Calcio, 2016-18 sezonunda Lech Poznan, 2010-13 sezonlarında Wolfsberger ve son olarak Osijek'in menajerliği ve çalıştırıcılığını yaptı. Nenad Bjelica, 2019-2020 sezonunda 2.20 puan ortalaması yakalamış ve birçok kulübün dikkatini çekti. Bjelica, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.