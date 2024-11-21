Trabzonspor'un Borcu 3,94 Milyar Lira - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor'un Borcu 3,94 Milyar Lira

Trabzonspor'un güncel borcu 31 Ekim 2024 itibarıyla 3 milyar 940 milyon lira olarak açıklandı.

21.11.2024 22:46
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Trabzonspor Kulübünün, 31 Ekim 2024 itibarıyla güncel borç miktarının 3 milyar 940 milyon lira olduğu bildirildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıkladıkları mali tabloların halka açık şirket olan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin, 31 Ağustos 2024 tarihli hesaplarına ilişkin olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu mali tablolarda, eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz sermaye artırımı ve diğer ekonomik hamlelerimizin sonuçları yer almamaktadır. 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla kulübümüzün güncel borç miktarı 3 milyar 940 milyon lira olarak resmi web sitemizde yer alan 48. dönem faaliyet raporunda kamuoyuna duyurulmuştur. Son dönemde gerçekleştirmiş olduğumuz ekonomik hamlelerin ne kadar kritik ve nasıl bir öneme sahip olduğu açıklanan raporlarla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kulübümüzün güncel mali tabloları, ay sonunda gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında tüm detayları ile camiamızla paylaşılacaktır."

Kaynak: AA

Trabzonspor, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Borcu 3,94 Milyar Lira - Son Dakika

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