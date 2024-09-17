Trabzonspor'un Efsane Başkanı Ekinci'ye Taziye - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor'un Efsane Başkanı Ekinci'ye Taziye

Ertuğrul Doğan ve Şenol Güneş, vefat eden Mustafa Şamil Ekinci için taziye mesajı yayımladı.

17.09.2024 17:16
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Trabzon spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Şenol Güneş, dün vefat eden kulübün eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci için taziye mesajı yayımladı.

Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, "Efsane başkanımız Şamil Ekinci, tarihimizde silinmez izler bırakan devrimci bir liderdir. Onun başkanlığında kazanılan ilk şampiyonluk futbol kültürümüzün yeniden doğuşunun sembolü haline gelmiştir. Efsane başkanımızın vefatı spor adamının ötesinde bir entelektüelin, bir vizyon sahibinin ve bir toplum liderinin aramızdan ayrılışıdır. Bizlere vedası son değil, ruhunun ve ideallerinin yaşamaya devam etmesinin bir başlangıcıdır." dedi.

Teknik direktör Şenol Güneş de kulübün en parlak günlerinin mimarlarından Ekinci'nin vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Şamil Ekinci'nin centilmenliği, özverisi, saygınlığı ve vizyonuyla kulübün Avrupa'ya açılmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Güneş, "Onun vizyon ve misyonuyla Trabzonspor sadece ulusal başarılarla kalmamış, aynı zamanda uluslararası arenada da adından söz ettirmiştir. Hayal ettiren ve hayallerimizi gerçeğe dönüştüren çok değerli efsane başkanımızdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un Efsane Başkanı Ekinci'ye Taziye - Son Dakika

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