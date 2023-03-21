Futboldan siyasete! Ünal Karaman, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu - Son Dakika
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Futboldan siyasete! Ünal Karaman, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu

21.03.2023 18:53

Trabzonspor'un efsane isimlerinden biri olan teknik direktör Ünal Karaman siyasete atıldı. Abdullah Avcı'nın görevden ayrılması sonrasında adı Trabzonspor ile anılan tecrübeli çalıştırıcı, memleketi Konya'dan İYİ Parti milletvekili aday adayı oldu. Başvurusunu bugün yapan Karaman'a daha önce MHP'den de milletvekili adaylığı teklifi geldiği biliniyor.

Trabzonspor'un eski kaptanlarından efsane oyuncu ve eski teknik direktörü Ünal Karaman siyasete atıldı. Son olarak Göztepe'yi çalıştıran Ünal Karaman, 31 Ağustos 2021 tarihinden beri boşta bulunuyordu.

AVCI'NIN ARDINDAN İSMİ TRABZONSPOR'LA ANILIYORDU

Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile yollarının ayrılmasından sonra ismi camia ile anılan Ünal Karaman memleketi Konya'dan İYİ Parti milletvekili aday adayı oldu.

MHP'DEN DE TEKLİF GELMİŞTİ

Bugün başvurusunu yapan Karaman vekil olmak için genel merkezden "olur" bekliyor. Ünal Karaman'a, daha önce MHP'den de milletvekili adaylığı teklifi gelmişti.

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Ünal Karaman, Trabzonspor, İYİ Parti, Trabzon, Konya, MHP, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futboldan siyasete! Ünal Karaman, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futboldan siyasete! Ünal Karaman, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu - Son Dakika
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