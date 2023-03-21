Futboldan siyasete! Ünal Karaman, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Trabzonspor'un eski kaptanlarından efsane oyuncu ve eski teknik direktörü Ünal Karaman siyasete atıldı. Son olarak Göztepe'yi çalıştıran Ünal Karaman, 31 Ağustos 2021 tarihinden beri boşta bulunuyordu.

AVCI'NIN ARDINDAN İSMİ TRABZONSPOR'LA ANILIYORDU

Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile yollarının ayrılmasından sonra ismi camia ile anılan Ünal Karaman memleketi Konya'dan İYİ Parti milletvekili aday adayı oldu.

MHP'DEN DE TEKLİF GELMİŞTİ

Bugün başvurusunu yapan Karaman vekil olmak için genel merkezden "olur" bekliyor. Ünal Karaman'a, daha önce MHP'den de milletvekili adaylığı teklifi gelmişti.