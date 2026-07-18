Trabzonspor\'un Eğlenceli Antrenmanı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Bordo-mavililerin, kumda gerçekleştirdiği antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlenirken, daha sonra oyuncular serinlemek için deniz girdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde saat 10.30'da gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapan futbolcular, daha sonra sahaya geçti. İdmanın son bölümünde ise kum zeminde gerçekleştirilen eğlenceli oyunla antrenman tamamlanırken, oyuncular daha sonra serinlemek için denize girdi.

Bordo-mavililerin yeni transferi Cabral ve milli takım nedeniyle izinli olan Pina da takımla birlikte çalıştı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 18.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. - TRABZON