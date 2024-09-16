Trabzonspor'un eski başkanıMustafa Şamil Ekinci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Trabzonspor'un eski başkanıMustafa Şamil Ekinci Hayatını Kaybetti

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Trabzonspor'un eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci, 83 yaşında vefat etti. Taziye mesajı yayımlandı.

16.09.2024 21:59  Güncelleme: 10:53
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Trabzonspor'un eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci, 83 yaşında hayata veda etti. Bordo-mavili kulüp de Ekinci'nin vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Karadeniz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "5 yıllık başkanlığı döneminde kulübümüze; 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran efsane başkanımız, eski divan kurulu başkanımız, eski 2. başkanımız Mustafa Şamil Ekinci'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ekinci'ye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

MUSTAFA ŞAMİL EKİNCİ KİMDİR?

Aslen Kırşehirli olan Şamil Ekinci, Keskin'de doğdu. 7 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmış, liseyi İstanbul Erkek Lisesinde okudu. 1961'de 19 yaşındayken un fabrikası kurmak amacıyla amcası Muarrem Ekinci ile birlikte Trabzon'a yerleşti.1970–71 döneminde, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi oldu, 1975–76 döneminde ise Trabzonspor başkanı seçildi.

Şamil Ekinci, Trabzonspor'da görev yaptığı süre zarfında Trabzonspor ile dört lig şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası, dört Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Başbakanlık Kupası kazandı. Beş yılda kazandığı bu başarılar onu Trabzonspor tarihinde önemli bir yere oturdu. Bu nedenle daha sonraki dönemlerde Trabzonspor'un kazandığı kupaların sergilendiği müzeye onun adı verildi. Müze, günümüzde de Şamil Ekinci Müzesi adı altında hizmet vermeye devam ediyor.

Trabzonspor\'un eski başkanıMustafa Şamil Ekinci Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un eski başkanıMustafa Şamil Ekinci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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