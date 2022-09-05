Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcunun, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği, sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrolleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

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