TRABZONSPOR, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak üç hafta süren galibiyet serisini sona erdirdi.
Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor üç hafta süren galibiyet serisini devam ettiremedi. Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında bir performans sergileyen ancak Fatih Tekke ile bir ivme yakalayan Bordo-mavililer, kupada adını finale yazdırırken Kasımpaşa beraberliği ile frene bastı.
İLGİNÇ İSTATİSTİK
Deplasmanda Kasımpaşa ile berabere kalan Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısında vasat bir görüntü sergilerken oldukça ilginç istatistiklere imza attı. Bordo-mavililer, bu sezon, Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemeyen, korner kullanmayan, ofsayta düşmeyen ve faul yapmayan ilk takım olurken aynı zamanda Süper Lig'de 2014-15 sezonundan bu yana bir ilk devreyi bu şekilde tamamlayan ilk ekip de oldu.
YEREL BASIN MANŞETLERİ
Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler Bordo-mavili takımın Kasımpaşa beraberliğini manşetlerinde hem hakem yönetimini eleştirdi hem de Galatasaray maçına dikkat çekti.
Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:
Sonnokta: Fırtına'ya Kasımpaşa freni
Günebakış: Trabzon durdu
Taka: Kasımpaşa'da büyük skandal
Karadeniz: Fatih Hoca takımı G. Saray'a sakladı
Ekspres: Dikkat et Fatih hoca, bu oyun bizi Aslan'a yem eder
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un Galibiyet Serisi Sona Erdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?