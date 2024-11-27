Trabzonspor'un Galibiyeti Engelli Öğretmeni Duygulandırdı - Son Dakika
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Trabzonspor'un Galibiyeti Engelli Öğretmeni Duygulandırdı

Trabzonspor\'un Galibiyeti Engelli Öğretmeni Duygulandırdı

Trabzonspor'un Adana Demirspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta, görme engelli öğretmen Şeyma Bulut'a, arkadaşının maç anlatımıyla yaşattığı duygusal anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

27.11.2024 12:49  Güncelleme: 12:54
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TRABZONSPOR, Süper Lig'in 13'üncü haftasında 5-0 galip geldiği Adana Demirspor maçını tribünde izleyen görevli görme engelli öğretmen Şeyma Bulut'a arkadaşı tarafından avucu içinde maç anlatıldığı anlara ait video hazırladı. Bordo mavili kulübün, "Her şey yürekten kurulan bir bağla başlar, çünkü sevgi asla engel tanımaz" notuyla sosyal medyada paylaştığı duygusal görüntüler, beğeni topladı.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor'un sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşma duygusal anlara sahne oldu. Kentte Çukurçayır Ortaokulu'nda görevli Psikolojik Danışman Rehber Öğretmeni görme engelli Şeyma Bulut, karşılaşmayı arkadaşıyla tribünden izledi. Bordo mavili taraftar Bulut'a eşlik eden arkadaşı, avuç içinde canlandırma yapıp, sesli olarak maçı anbean anlattı. Trabzonspor Kulübü duygusal anların yaşandığı bu anları kayda alarak, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. "Her şey yürekten kurulan bir bağla başlar, çünkü sevgi asla engel tanımaz! Göz – Kulak; ????¸??????????????????????" notuyla yapılan paylaşım, kısa sürede binlerce takipçi tarafından izlenerek, beğeni topladı. İzleyenleri duygulandıran görüntülerde; Şeyma öğretmene, arkadaşınca avuç içinde pozisyonları canlandırıp, maçı spiker gibi anlatması ve goller sonrasında yaşadıkları sevinç yer aldı.

'ARKADAŞIMIN MAÇ ANLATIMI HARİKAYDI'

Arkadaşının yardımıyla maç heyecanı yaşayan Şeyma Bulut, "Çok güzel maç oldu. 5-0 galibiyet mükemmeldi. Takımda çok iyiydi. Bende burada bu atmosferi yaşamaktan mutlu oldum. Arkadaşımın maç anlatımı harikaydı. Çok güzel bira ambiyans yaşadık. Hiç unutamadığım analardan bir tanesi olacak. Takıma da ayrıca teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra böyle devam eder, güzel bir seri yakalarız" dedi.

'BU ŞEKİLDE ANLATMAK ÇOK ZORMUŞ'

Görüntülere maçı anlatan Şeyma öğretmenin arkadaşı da, "Hayatımda yaşadığım en duygusu yoğun maç oldu benim için. Bunu bu şekilde anlatmak çok zormuş. Maçı yaşayıp arkadaşıma da yaşatmaya çalıştım. Umarım yapabilmişimdir. Benim için çok güzel farklı bir deneyim oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un Galibiyeti Engelli Öğretmeni Duygulandırdı - Son Dakika

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