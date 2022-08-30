Trabzonspor'un golcü futbolcusu Cornelius'a Kopenhag talip - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Cornelius'a Kopenhag talip

30.08.2022 14:19

Trabzonspor'un 2021-2022 sezonu şampiyonluğunda büyük rol sahibi olan Danimarkalı golcüsü Andreas Conrelius'a, ülkesinin önde gelen takımlarından Kopenhag'ın talip olduğu öğrenildi. Bu kapsamda Cornelius'un gitmesiyle oluşacak boşluğu dolduracak adayları belirleyen bordo-mavili yönetim, gündemine Cedric Bakambu ve Artem Dovbyk'ı aldı. İşte hedef transferler...

Bordo-Mavili ekibin yıldız golcüsü Andreas Cornelius, eski takımı Kopenhag'a dönmeye hazırlanıyor. Olası ayrılığa kendini hazırlayan Trabzonspor yönetimi ise oyuncunun yerine gelecek olan yeni adayları belirledi.

CORNELİUS GİDİYOR, BAKAMBU YA DA DOVBYK GELİYOR

Ülkesinin önemli takımlarından Kopenhag'a transfer olmaya hazırlanan Cornelius'un, alternatifleri belli oldu. Trabzonspor, daha önce Bursaspor forması ile lige damga vuran bir performansa imza atan, şu anda Marsilya'da oynayan Bakambu ve SC Dnipro forması giyen Artem Dovbyk'ı listesine eklediği öğrenildi.

PARMA'DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Trabzonspor'un geçen yaz Parma'dan transfer ettiği Cornelius'un bordo-mavili kulüple 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğuna 15 golle katkı yapan Andreas Cornelius, bu sezon da 7 resmi maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

YORUMLAR
500
Süper Lig'de 4. hafta ilklere sahne oldu Süper Lig'de 4. hafta ilklere sahne oldu 30 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 30 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un golcü futbolcusu Cornelius'a Kopenhag talip - Son Dakika


Son Dakika
14:19 Trabzonspor'un golcü futbolcusu Cornelius'a Kopenhag talip
14:15 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Başarısız olan Novak ile Berisha gönderilecek
13:48 Kilo almış! İşte Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in yakalanma anı
13:38 Bakanlar ile görüşmüştü! Adem Şener'in İsmailağa cemaatinden kovulduğu belirlendi
13:21 Şii lider Mukteda es-Sadr, destekçilerine 1 saat içinde parlamentodan tamamen çekilmeleri için talimat verdi
12:41 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı: Allah'a inanmayı seçiyorum
12:16 Evli ve 2 çocuğu olan Nedved'in 50. yaş gününde 3 kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı
12:14 Yurt dışına kaçamadan yakalanmıştı! AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban hakkında yeni gelişme
12:08 İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
11:35 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 14:26:53. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un golcü futbolcusu Cornelius'a Kopenhag talip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement