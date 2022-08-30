Bordo-Mavili ekibin yıldız golcüsü Andreas Cornelius, eski takımı Kopenhag'a dönmeye hazırlanıyor. Olası ayrılığa kendini hazırlayan Trabzonspor yönetimi ise oyuncunun yerine gelecek olan yeni adayları belirledi.
Ülkesinin önemli takımlarından Kopenhag'a transfer olmaya hazırlanan Cornelius'un, alternatifleri belli oldu. Trabzonspor, daha önce Bursaspor forması ile lige damga vuran bir performansa imza atan, şu anda Marsilya'da oynayan Bakambu ve SC Dnipro forması giyen Artem Dovbyk'ı listesine eklediği öğrenildi.
Trabzonspor'un geçen yaz Parma'dan transfer ettiği Cornelius'un bordo-mavili kulüple 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğuna 15 golle katkı yapan Andreas Cornelius, bu sezon da 7 resmi maçta 3 kez fileleri havalandırdı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un golcü futbolcusu Cornelius'a Kopenhag talip - Son Dakika