Trabzonspor Enis Destan'ı Polonya ekibine kiraladı - Son Dakika
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Trabzonspor Enis Destan'ı Polonya ekibine kiraladı

05.08.2022 14:24
Trabzonspor Enis Destan'ı Polonya ekibine kiraladı

Trabzonspor'un genç oyuncularından Enis Destan, Polonya'nın Warta Poznan takımına 1 yıllığına transfer oldu.

Trabzonspor'un genç oyuncularından Enis Destan, Polonya'nın Warta Poznan takımına 1 yıllığına transfer oldu.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Altınordu FK'dan kadrosuna kattığı Enis Destan'ın Warta Poznan takımına transferi konusunda anlaşma sağladı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 75 bin Euro karşılığında kiralanan genç oyuncu 1 yıl süreyle Polonya ekibinin formasını giyecek.Altınordu FK altyapısında yetişen 20 yaşındaki genç santrfor, kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadığı Trabzonspor'da transfer olduğu dönemden bu yana forma şansı bulamamıştı.


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Süper Lig'de sezon başlıyor! Son şampiyon Trabzonspor, açılış maçında İstanbulspor'a konuk oluyor Süper Lig'de sezon başlıyor! Son şampiyon Trabzonspor, açılış maçında İstanbulspor'a konuk oluyor Trabzonspor, Enis Destan'ı Warta Poznan'a kiraladı Trabzonspor, Enis Destan'ı Warta Poznan'a kiraladı
Kaynak: DHA

Enis Destan, Trabzonspor, Altınordu, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Enis Destan'ı Polonya ekibine kiraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor Enis Destan'ı Polonya ekibine kiraladı - Son Dakika
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