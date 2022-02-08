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Trabzonspor'un genç transferleri, Denizli kafilesinde - Son Dakika

Trabzonspor'un genç transferleri, Denizli kafilesinde

08.02.2022 18:39
Trabzonspor'un genç transferleri, Denizli kafilesinde

Trabzonspor'un genç transferleri Enis Destan, Emrehan Gedikli, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen, yarın deplasmanda oynanacak Altaş Denizlispor maçının kadrosuna alındı.

Trabzonspor'un genç transferleri Enis Destan, Emrehan Gedikli, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen, yarın deplasmanda oynanacak Altaş Denizlispor maçının kadrosuna alındı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün yapılan son idmanla hazırlıklarını tamamladı. Bordo mavililer, yarın Denizli Atatürk Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak müsabaka için havayoluyla saat 16.30'da Trabzon'dan Denizli'ye hareket etti.

GENÇ TRANSFERLER KAFİLEDEÇeyrek finale yükselme mücadelesinin yapılacağı karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı. Bordo mavili takımın 34 kişilik kadrosundaki 23 oyuncu Denizli kafilesinde yer aldı. Bordo mavililerde Uğurcan Çakır, Marek Hamsik, Antony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Djaniny, Dorukhan Toköz, Denswil, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Fode Koita ve Salih Kavrazlı kafileye alınmadı. Devre arasında transfer edilen genç oyuncular ile 24'üncü haftada oynanan Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde yer alan Kouassi de kamp kafilesine katıldı.PERES CEZASINI LİG MAÇINDA ÇEKECEK Türkiye Futbol Federasyonu'nun Futbol Disiplin Talimatı'nın "Kişilerin İhraç Edilmesi" başlıklı 94'üncü maddesi'nin değiştirilen 5'inci Fıkrası'na göre, resmi müsabakalarda ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcular, aynı kategorideki takip eden maçta otomatik olarak cezalı duruma düşüyor. 24'üncü haftada oynanan Kasımpaşa maçında çift sarı kartın ardından kırmızı kart gören Trabzonsporlu Bruno Peres, cezasını yarınki kupa maçı yerine pazar günü oynanacak lig müsabakası olan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında çekecek. Değişen yönetmelikle kupa maçında forma şansı bulan oyuncu, Altaş Denizlispor kafilesine katıldı.

Trabzonspor'un 23 kişiden oluşan Altaş Denizlispor kamp kadrosu şu isimlerden oluştu: Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Bruno Peres, İsmail Köybaşı, Anders Trondsen, Tymoteusz Puchacz, Taha Altıparmak, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Murat Cem Akpınar, Kerem Şen, Berat Özdemir, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Batuhan Kör, Enis Destan, Emrehan Gedikli.


Trabzonspor'un genç transferleri, Denizli kafilesinde
Trabzonspor'un genç transferleri, Denizli kafilesinde
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Denizlispor, Trabzonspor, Enis Destan, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un genç transferleri, Denizli kafilesinde - Son Dakika Spor


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