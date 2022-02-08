Trabzonspor'un genç transferleri, Denizli kafilesinde

Trabzonspor'un genç transferleri Enis Destan, Emrehan Gedikli, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen, yarın deplasmanda oynanacak Altaş Denizlispor maçının kadrosuna alındı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün yapılan son idmanla hazırlıklarını tamamladı. Bordo mavililer, yarın Denizli Atatürk Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak müsabaka için havayoluyla saat 16.30'da Trabzon'dan Denizli'ye hareket etti.

Trabzonspor'un 23 kişiden oluşan Altaş Denizlispor kamp kadrosu şu isimlerden oluştu: Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Bruno Peres, İsmail Köybaşı, Anders Trondsen, Tymoteusz Puchacz, Taha Altıparmak, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Murat Cem Akpınar, Kerem Şen, Berat Özdemir, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Batuhan Kör, Enis Destan, Emrehan Gedikli.