Trabzonspor'un gol kralı Onuachu, 151 gündür ligde gol atamıyor; takım son 9 maçta 2 galibiyette kaldı - Son Dakika
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Trabzonspor'un gol kralı Onuachu, 151 gündür ligde gol atamıyor; takım son 9 maçta 2 galibiyette kaldı

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Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, geçen sezon 28. haftada Galatasaray'a attığı golün ardından ligde 151 gündür gol sevinci yaşayamıyor. Son 9 lig maçında rakip fileleri havalandıramayan Onuachu'nun bu süreçte takımı sadece 2 galibiyet alırken, 3 maçı kaybetti. Geçen sezonu 22 golle gol kralı olarak tamamlayan ve kulüp tarihine geçen Nijeryalı oyuncu, bu sezonun ilk 3 haftasında da suskun kaldı.

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu, ligde 151 gündür gol hasreti çekiyor.

Geçen sezonu son haftalarda gol yollarındaki durgunluğuna rağmen 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol kralı olarak tamamlayan Nijeryalı futbolcu, ligde son maçlarda suskun kaldı.

Trabzonspor'un golcüsü, bordo-mavili takımın geçen sezon ligin 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı golün ardından rakip fileleri ligde havalandıramadı.

Onuachu, geçen sezonun son 6 haftası ve bu sezonun ilk 3 haftasında olmak üzere 9 lig maçında rakip fileleri boş geçti.

Nijeryalı oyuncu, 4 Nisan'da oynanan Galatasaray maçının ardından 151 gündür ligde gol atma başarısı gösteremedi.

Son 9 lig maçında sadece 2 galibiyet

Trabzonspor, Onuachu'nun golünün olmadığı son 9 lig maçında sadece 2 galibiyet aldı. 4 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 3 karşılaşmayı ise kaybetti.

Karadeniz ekibi, geçen sezon Galatasaray maçından sonra deplasmanda Corendon Alanyaspor ve sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Daha sonra TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Trabzonspor, Göztepe ile evinde 1-1 berabere kaldı, İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Bordo-mavililer, son hafta ise Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, bu sezon ise ilk haftada Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, ikinci haftada sahasında Başakşehir'i 2-1 yendi, üçüncü haftada ise Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybetti.

Kulüp tarihine geçmişti

Nijeryalı oyuncu, geçen sezon ligde 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol kralı olarak, kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu olmuştu.

Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli (18), Fatih Tekke (31), Şota Arveladze (25), Burak Yılmaz (33) ve Alexander Sörloth (24), gol krallığı ünvanını elde etmişti.

Nijeryalı santrfor, Şota Arveladze ve Alexander Sörloth'tan sonra Trabzonspor'da gol krallığı ünvanını elde eden üçüncü yabancı futbolcu olmuştu.

Kupada da en golcüydü

Onuachu, geçen sezon 4 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda da takımının Ernest Muçi ile birlikte en golcülerinden biri oldu.

Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda galip geldiği Fethiyespor ve RAMS Başakşehir müsabakalarında birer, TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası finalinde ise 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Onuachu, final karşılaşmasındaki performansıyla takımının 5 sezon aradan sonra Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmesinde önemli rol oynadı.

Nijeryalı oyuncu, geçen sezon 36 resmi karşılaşmada rakip fileleri 26 kez havalandırmıştı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un gol kralı Onuachu, 151 gündür ligde gol atamıyor; takım son 9 maçta 2 galibiyette kaldı - Son Dakika

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