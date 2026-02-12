Trabzonspor'un GolÇeşitliliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trabzonspor'un GolÇeşitliliği

12.02.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye karşı Onuachu, Augusto ve Muçi ile büyük bir gol katkısı sağlamayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'un gol yollarında güvendiği isimler Onuachu, Augusto ve Muçi olacak.

Süper Lig'de bu sezon 21 karşılaşmada rakip fileleri 41 kez havalandıran bordo-mavililerde Paul Onuachu, forma giydiği 18 karşılaşmada 15 golle takımının en skorer oyuncusu olurken, gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.

Onuachu'yu Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto ve Ernest Muçi takip etti. Augusto 20 maçta 9, Ernest Muçi de 18 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.

Gollerin yüzde 80'ini attılar

Onuachu, Augusto ve Muçi, ligde atılan 41 golün 33'ünü kaydederek bordo-mavili takımı zirve yarışında tuttu.

Trabzonspor'un gollerinin yüzde 80,48'ine imza atan Onuachu, Augusto ve Muçi, ligde 13 takımdan fazla gol attı.

Onachu, Afrika Kupası dönüşünde gollerine devam etti

Trabzonspor'da cezası ve Afrika Uluslar Kupası'na katılması nedeniyle 3 lig maçında takımdan uzak kalan Paul Onuachu, dönüşünün ardından kaldığı yerden gollerine devam etti.

Bordo-mavili futbolcu, 2-1 galip gelinen 19. haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 beraberlikle tamamlanan 20. haftadaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında birer, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında da iki gol olmak üzere son 3 maçta 4 gol attı.

Muçi, son haftalarda tutulmuyor

Trabzonspor'da Ernest Muçi, özellikle son haftalarda takımına önemli skor katkısı yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin ilk günlerde eleştirilmesine karşın ısrarla forma şansı verdiği Arnavut oyuncu, son 9 lig maçında 9 gol kaydetmeyi başardı.

Augusto'dan ilk sezonunda iyi performans

Trabzonspor'un sezon başında Belçika temsilcisi Cercle Brugge'den kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Felipe Agusto ilk sezonunda takımına önemli skor desteği verdi.

Brezilyalı futbolcu, 20 lig maçında bin 363 dakika görev alırken 9 gol atmayı başardı.

Toplam 8 futbolcu gol attı

Trabzonspor'da 21 hafta boyunca 8 oyuncu gol sevinci yaşadı.

Karadeniz ekibinde Onuachu, Augusto ve Muçi'nin yanı sıra Zubkov 3, Oulai 2 gol kaydetti. Savic, Okay Yokuşlu ve takımdan ayrılan Danylo Sikan da birer kez rakip fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un GolÇeşitliliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Mario Balotelli’ye ırkçı saldırı “Artık yeter“ diyerek isyan etti
Mario Balotelli'ye ırkçı saldırı! "Artık yeter" diyerek isyan etti
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:03:26. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un GolÇeşitliliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.