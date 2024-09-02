Enis Destan'ın Sağ Omuzunda Bağ Yaralanması Tespit Edildi - Son Dakika
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Spor

Enis Destan'ın Sağ Omuzunda Bağ Yaralanması Tespit Edildi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'un Eyüpspor ile oynadığı maçta sakatlanan Enis Destan'ın sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildi. Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Enis Destan'ın rakibin müdahalesi sonucu sakatlandığını ve tedavisine başlanıldığını açıkladı.

02.09.2024 15:17
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'un ikas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan golcü oyuncusu Enis Destan'ın sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiği açıklandı.

Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, karşılaşmanın son dakikasında sakatlanarak oyunu terk eden Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda ikas Eyüspor ile oynadığı karşılaşma sırasında rakibin müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Enis Destan'ın Sağ Omuzunda Bağ Yaralanması Tespit Edildi - Son Dakika

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