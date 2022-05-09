Trabzonspor'un İstanbul'daki Şampiyonluk kutlamasını 50 saniyeyle özetledi - Son Dakika
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Trabzonspor'un İstanbul'daki Şampiyonluk kutlamasını 50 saniyeyle özetledi

09.05.2022 10:22

- Trabzonspor'un İstanbul'daki Şampiyonluk kutlamasını 50 saniyeyle özetledi Trabzonspor'un İstanbul'daki şampiyonluk kutlamasını görüntüleyen FPV pilotu Yusuf Kaan Yıldırım çektiği görüntülerden 50 saniyelik yaptığı klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.

- Trabzonspor'un İstanbul'daki Şampiyonluk kutlamasını 50 saniyeyle özetledi

İSTANBUL - Trabzonspor'un İstanbul'daki şampiyonluk kutlamasını görüntüleyen FPV pilotu Yusuf Kaan Yıldırım çektiği görüntülerden 50 saniyelik yaptığı klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Trabzonspor'un Yenikapı'da binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamasının görsel şölene dönüştü. Binlerce kişinin cep telefonu ışıklarını sallayarak katıldığı etkinlikte FPV drone ile çekilen görüntüler kutlamanın coşkusunu gözler önüne serdi. Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor, İstanbul Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması yaptı. 38 yıl sonra elde edilen şampiyonluk kutlamalarına 176 bin taraftar katıldı. Taraftarlar meşaleler ve havayı fişeklerle kutlama anları dronla görüntülendi. Kutlamaların drone görüntüleri ise görenleri kendine hayran bıraktı.

Trabzonspor'un İstanbul'daki Şampiyonluk kutlamasını 50 saniyeyle özetledi
Trabzonspor'un İstanbul'daki Şampiyonluk kutlamasını 50 saniyeyle özetledi
Trabzonspor'un İstanbul'daki Şampiyonluk kutlamasını 50 saniyeyle özetledi
Trabzonspor'un İstanbul'daki Şampiyonluk kutlamasını 50 saniyeyle özetledi

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un İstanbul'daki Şampiyonluk kutlamasını 50 saniyeyle özetledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un İstanbul'daki Şampiyonluk kutlamasını 50 saniyeyle özetledi - Son Dakika
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