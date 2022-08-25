Gbamin, Trabzonspor için İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Gbamin, Trabzonspor için İstanbul'a geldi

25.08.2022 22:24
Gbamin, Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Jean-Philippe Gbamin, İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Jean-Philippe Gbamin, İstanbul'a geldi.

İngiltere'nin Manchester kentinden kalkan uçakla saat 22.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan Jean-Philippe Gbamin, ilk açıklamalarını Demirören Haber Ajansı'na yaptı. Harika hissettiğini dile getiren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Benim için burada oynamak bir şans. Bana bu şansı sağladıkları için minnettarım. Sahaya çıkmaya hazırım. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiralanan Gbamin'in Trabzon'a ulaştıktan sonra sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

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Kaynak: DHA

Trabzonspor, İstanbul, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gbamin, Trabzonspor için İstanbul'a geldi - Son Dakika

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