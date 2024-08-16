Trabzonspor'un Konferans Ligi Play-off turundaki rakibi belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Rapid Wien'e elenen Trabzonspor'un Konferans Ligi Play-off turundaki rakibi St. Gallen oldu.

Avrupa macerasına Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor'un rakibi belli oldu. Bordo-mavililer, play-off maçında Slask Wroclaw'ı eleyen İsviçre ekibi ST. Gallen ile karşılaşacak. İlk maç 22 Ağustos Perşembe, rövanş karşılaşması ise 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak. - İSTANBUL