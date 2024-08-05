Trabzonspor'un kurucu üyelerinden Ahmet Salih Erdem toprağa verildi

Trabzonspor Kulübünün dün yaşamını yitiren kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem, toprağa verildi.
Erdem için İskenderpaşa Camisi'nde ikindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Erdem'in ailesi ve yakınları katıldı.
Erdem'in cenazesi, kılınan namazın ardından 1 No'lu Beşirli Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.
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