Trabzonspor'un milli takımlara davet edilen futbolcuları, ülkelerinin oynadığı karşılaşmalarda farklı performanslar sergiledi. Bordo-mavili oyunculardan Mohamed Salah 2 gol, Ernest Muçi ise 1 gol kaydederken, Sidny Lopes Cabral da ortaya koyduğu istatistiklerle dikkati çekti.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Trabzonspor'un farklı ülkelerin milli takımlarına davet edilen 8 futbolcusundan 6'sı forma şansı buldu. Mohamed Salah ve Ernest Muçi gol sevinci yaşarken, Stefan Savic kırmızı kart gördü. Mustafa Eskihellaç ile Chibuike Nwaiwu ise milli takım kadrolarında bulunmalarına rağmen süre alamadı.

SALAH'TAN 2 GOL, 9 KİLİT PAS

Mısır Milli Takımı'nda görev yapan Mohamed Salah, ülkesinin Malavi'yi 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Mücadelede 2 gol atan Salah, 6 şutunun 4'ünde isabet sağlarken, 6 kilit pasla da takımının hücum organizasyonlarına katkı verdi. Mısır'ın Malavi deplasmanında 0-0 berabere kaldığı ikinci karşılaşmada da 90 dakika görev yapan yıldız futbolcu, 3 kilit pas üretti. Salah, iki karşılaşmayı toplam 2 gol ve 9 kilit pasla tamamladı.

MUÇİ ARNAVUTLUK'TA GOLÜNÜ ATTI

Trabzonspor'un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, ülkesinin Finlandiya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Mücadelede 82 dakika sahada kalan Muçi, yüzde 88 pas isabetiyle oynarken, 2 başarılı çalıma imza attı. Bordo-mavili futbolcu, milli takımda da golcü kimliğini ortaya koydu.

SAVİC KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karadağ Milli Takımı'na davet edilen Stefan Savic, ülkesinin Letonya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 57 dakika sahada kaldı. İkinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kalan deneyimli savunmacı, 8 ikili mücadelenin 5'ini, 4 hava topu mücadelesinin ise 3'ünü kazandı. Yüzde 89 pas isabetiyle oynayan Savic, kırmızı kart cezası nedeniyle Karadağ'ın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada forma giyemedi.

CABRAL'DAN 4 KİLİT PAS

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda görev yapan Sidny Lopes Cabral, Liberya ile oynanan iki karşılaşmada da süre aldı. Cabral, ülkesinin sahasında Liberya'yı 4-2 mağlup ettiği ilk maçta 45 dakika sahada kaldı. Liberya deplasmanında 2-0 kaybedilen ikinci mücadelede ise 90 dakika görev yapan bordo-mavili futbolcu, takımının mağlubiyetine rağmen bireysel performansıyla öne çıktı. Karşılaşmada 6 sahipsiz top kazanarak bu istatistikte sahanın en başarılı oyuncusu olan Cabral, 70 kez topla buluştu ve yüzde 90 pas isabeti yakaladı. Cabral ayrıca 8 ortasının 4'ünde isabet sağlarken, 4 kilit pas üretti.

NWAIWU VE MUSTAFA SÜRE ALAMADI

Nijerya Milli Takımı'na davet edilen Chibuike Nwaiwu, ülkesinin Tanzanya'yı 3-1 mağlup ettiği ve deplasmanda 0-0 berabere kaldığı iki karşılaşmada da maç kadrosunda yer aldı ancak forma şansı bulamadı. A Milli Takım'a davet edilen Mustafa Eskihellaç da milli arada oynanan karşılaşmalarda süre alamadı.

ALİ HABEŞOĞLU U21'DE GÖREV YAPTI

Türkiye Ümit Milli Takımı'nda görev yapan Ali Habeşoğlu, Çekya U21 ile oynanan play-off karşılaşmalarında forma giydi. Türkiye'nin ilk maçta rakibine 1-0 mağlup olduğu mücadelede 90 dakika sahada kalan genç futbolcu, deplasmanda 1-1 sona eren rövanş karşılaşmasına ise yedek başladı. Ali Habeşoğlu, 62'nci dakikada oyuna dahil oldu.

SAVİOLO PORTEKİZ U21'DE FORMA GİYDİ

Portekiz U21 Milli Takımı'na davet edilen Saviolo, ülkesinin İngiltere U21'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 89'uncu dakikada Essugo'nun yerine oyuna girdi. Portekiz'in Norveç U21'i 1-0 yendiği ikinci mücadelede ise ilk 11'de sahaya çıkan genç futbolcu, 72'nci dakikada oyundan alındı.