Trabzonspor'un Net Borcu 5,9 Milyar Lira - Son Dakika
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Trabzonspor'un Net Borcu 5,9 Milyar Lira

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Trabzonspor'un 31 Mayıs 2026 itibarıyla net borcu 5,9 milyar lira olarak açıklandı.

Trabzonspor Kulübünün, 31 Mayıs 2026 itibarıyla net borcunun 5,9 milyar lira olduğu bildirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin mali tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklandığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından 2,1 milyar lira tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek olan 2,7 milyar lira ile ilişkili taraf işlemleri netleştirildiğinde, şirketimizin 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 5,9 milyar lira olduğu görülecektir."

Kaynak: AA

Trabzonspor, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Net Borcu 5,9 Milyar Lira - Son Dakika

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