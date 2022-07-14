Trabzonspor'un Slovenya kampı - Son Dakika
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Trabzonspor'un Slovenya kampı

14.07.2022 15:00
Trabzonspor'un Slovenya kampı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, sabah antrenmanıyla çalışmalarına devam etti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, sabah antrenmanıyla çalışmalarına devam etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yapılan otelin yakınındaki Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, antrenmanda teknik ısınma ve 5'e 2 çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, Slovenya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün TSİ 19.00'da MTK Budapeşte ile hazırlık maçı yapacak.

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Trabzonspor'un Slovenya kampı Trabzonspor'un Slovenya kampı
Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Slovenya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Slovenya kampı - Son Dakika

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