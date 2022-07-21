Trabzonspor'un stadyumu yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika
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Trabzonspor'un stadyumu yeni sezona hazırlanıyor

21.07.2022 13:45
Trabzonspor'un stadyumu yeni sezona hazırlanıyor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da Antalyaspor maçı sonrası yaşanan sevinç gösterileri ve sonrasındaki şampiyonluk kutlamaları nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği belirtildi.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da Antalyaspor maçı sonrası yaşanan sevinç gösterileri ve sonrasındaki şampiyonluk kutlamaları nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği belirtildi. Medical Park Stadyumu'nun zemini sil baştan yenilenirken, yeniden modernize edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında FT Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililerde şampiyonluk kutlamaları sonrası büyük hasarın meydana geldiği Medical Park Stadı'nda zemin onarım çalışmaları son aşamaya geldi. Binlerce kişinin sahaya inmesiyle zeminde, reklam panolarında ve sulama sisteminde hasarın meydana geldiği stadyumda zeminin ağır hasarlı olması nedeniyle hibrit çimler yenilendi. Kale direklerinin bağlı olduğu beton zeminin de hasar aldığı stadyum adeta sil baştan yeniden modernize edildi. Hollanda merkezli bir firma tarafından yapılan zemin iyileştirme çalışmalarıyla zemindeki teknolojiler yenilendi. Alttan havalandırma ve vakum drenaj sistemi, alttan ısıtma sistemi, yeni tip sulama sistemi, hibrit örtüsü yenilendi. Taraftarların ve loca sahiplerinin de daha rahat maç izlemelerini sağlayacak fiziki değişimlerinde yapıldığı stadyum yeni sezona hazırlanıyor.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Trabzonspor'un stadyum yenileme çalışmalarını UEFA'nın da yakından takip ettiği öğrenildi. - TRABZON

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Muratpaşa Belediyesi'nden Antalyaspor'a tam destek Muratpaşa Belediyesi'nden Antalyaspor'a tam destek Altınordu'ya Erce piyangosu Altınordu'ya Erce piyangosu
Kaynak: İHA

Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un stadyumu yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika

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